Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Kasım ayında ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artış gösterdi.

Sektör bazlı yıllık değişim oranları: Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ve onarımı: %10,2 artış Toptan ticaret: %5,3 artış Perakende ticaret: %16,4 artış



Ticaret satış hacmi aylık bazda %0,9 arttı

Kasım 2024’te ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre %0,9 artış kaydetti.

Sektör bazlı aylık değişim oranları: Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ve onarımı: %0,2 artış Toptan ticaret: %0,6 artış Perakende ticaret: %1,9 artış



Perakende ticarette dikkat çeken artış

Yıllık bazda en yüksek artış, %16,4 ile perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, Kasım ayında aylık bazda %1,9 artış kaydeden perakende ticaret, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.