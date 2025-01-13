Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Kasım ayında ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artış gösterdi.
- Sektör bazlı yıllık değişim oranları:
- Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ve onarımı: %10,2 artış
- Toptan ticaret: %5,3 artış
- Perakende ticaret: %16,4 artış
Ticaret satış hacmi aylık bazda %0,9 arttı
Kasım 2024’te ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre %0,9 artış kaydetti.
- Sektör bazlı aylık değişim oranları:
- Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ve onarımı: %0,2 artış
- Toptan ticaret: %0,6 artış
- Perakende ticaret: %1,9 artış
Perakende ticarette dikkat çeken artış
Yıllık bazda en yüksek artış, %16,4 ile perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, Kasım ayında aylık bazda %1,9 artış kaydeden perakende ticaret, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ