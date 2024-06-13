2024 yılı Mayıs ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verileri, Türkiye genelinde konut satışlarının geçen yıla göre %2,4 azaldığını, ancak bir önceki aya kıyasla %46,3 arttığını ortaya koydu. Mayıs ayında toplam 110 bin 588 konut satıldı; bu sayı, Nisan ayında 75 bin 569'du.

En çok ve en az konut satışı yapılan iller

Mayıs ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya oldu. En az konut satışı ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari'de gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi değerlendirmesi

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 azalarak 465 bin 761 olarak kaydedildi.

İpotekli konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %63,9 azalarak 9 bin 909 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise ipotekli konut satışları %58,7 düşüşle 44 bin 602 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türlerinde artış

Diğer konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Bu satışlar, toplam konut satışlarının %91'ini oluşturdu. Ocak-Mayıs döneminde ise %12,6 artışla 421 bin 159 konut satışı yapıldı.

İlk el ve ikinci el konut satışları

İlk el konut satışları Mayıs ayında geçen yıla göre %3,3 artışla 35 bin 558 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise %1,8 artışla 147 bin 899'a ulaştı. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında %4,9 azalarak 75 bin 30 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise %5,6 düşüşle 317 bin 862 olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında %34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise %45,8 düşüşle 9 bin 21 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışı 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin'de yapıldı.

En çok Rusya Federasyonu vatandaşlarına satış

Mayıs ayında en fazla konut satışı 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.