Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,85, yıllık bazda yüzde 53,08 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

2023'ün haziran ayında yüzde 23,9 olan tarımsal girdi fiyat endeksi bu yılın mayıs ayında yüzde 53,08'e yükseldi. Endeks 12 ayda yüzde 29,18 oranında arttı.

Tarım-GFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 50,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,59 yükseliş görüldü.

Gübre, tarımsal ilaçta azaldı, veteriner harcamaları arttı

Yıllık Tarım-GFE'ye göre üç alt grup daha düşük, sekiz alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,98 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 28,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,09 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre iki alt grup daha düşük, dokuz alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde eksi 2,04 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde eksi 0,93 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları, yüzde 2,33 ile tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

Tarımsal girdi nedir?

Toprak, işgücü ve sermayeyi etkin hâle getiren unsur tarımsal girdi olarak adlandırılıyor. Tohum, gübre, tarım ilacı, tarım alet ve makineleri, sulama ve tarımsal krediler bitkisel üretim faaliyetinde kullanılan girdiler.