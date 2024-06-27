TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtı verilerine göre Uşak'ta toplam 116 bin 708 araç bulunuyor.

Bu veriler ışığında Uşak'taki araçların türlerine göre dağılımı şöyle:

Otomobil: 78 bin 113

Motosiklet: 36 bin 313

Kamyonet: 21 bin 743

Traktör: 21 bin 994

Kamyon: 4 bin 556

Minibüs: 2 bin 153

Otobüs: 1.372

Özel Amaçlı Taşıt: 464

En çok otomobil ve motosiklet var

Görüldüğü üzere Uşak'ta en çok bulunan motorlu kara taşıtı türü otomobiller olup, onları motosikletler takip ediyor. 2024 yılında Uşak'ta 78 bin 113 otomobil ve 36 bin 313 motosiklet trafiğe kayıtlı.

3 bin 984 devir işlemi

TÜİK verilerine göre Uşak'ta Mayıs 2024'te toplam 3 bin 984 motorlu kara taşıtı devri gerçekleşti. Devir işlemlerinde en çok tercih edilen tür ise otomobiller oldu. 2 bin 450 otomobilin devri yapılırken, motosikletlerde bu sayı 511'e ulaştı.

Motorlu kara taşıtı sayıları artıyor

Son yıllarda Uşak'taki motorlu kara taşıtı sayılarında artış gözlemleniyor. 2023 yılı Mayıs ayına göre Uşak'ta 113 bin 164 araç bulunurken, bu sayı 2024 yılı Mayıs ayında 116 bin 708'e yükseldi. Bu da Uşak'taki motorlu kara taşıtı sayısında yaklaşık %3,3'lük bir artış olduğunu gösteriyor.