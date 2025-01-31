Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat ise %10,9 artışla 32 milyar 221 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %3,7 artışla 21 milyar 763 milyon dolara yükselirken, ithalat %12,5 artışla 23 milyar 416 milyon dolara ulaştı.

Yıllık verilerde düşüş

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %76,1 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya’ya

Aralık ayında en fazla ihracat 1 milyar 644 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya takip etti. Ocak-Aralık döneminde Almanya toplamda 20 milyar 434 milyon dolarla zirvede yer aldı.

İthalatta ilk sıra Rusya’nın

İthalatta Aralık ayında ilk sırayı 4 milyar 540 milyon dolarla Rusya aldı. Çin, Almanya, İtalya ve İsviçre ise diğer önemli ülkeler arasında yer aldı.

Özel ticaret sistemine göre veriler

Özel ticaret sistemine göre Aralık ayında ihracat %2,8 artarak 21 milyar 226 milyon dolar, ithalat ise %11,3 artışla 30 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu kapsamda %37,7 artarak 9 milyar 187 milyon dolara ulaştı.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 1 milyar 653 milyon dolar oldu.