TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin ciro ile perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 52,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,9, inşaat ciro endeksi yüzde 102,8, ticaret ciro endeksi 58,8, hizmet ciro endeksi yüzde 62,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 2,9 artış gösterdi. Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6, inşaat ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,7 arttı.



PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2023 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 28,4 arttı. Mayıs ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,2 arttı.



PERAKENDE CİRO ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 87,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 109,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,9 azaldı.