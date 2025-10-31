Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplama sistemini güncelliyor. 2026 Ocak ayından itibaren TÜFE’nin temel yılı 2025=100 olacak ve AB ülkeleriyle eş zamanlı uygulanacak.

TÜİK’ten enflasyon açıklaması: Temel yıl güncellemesi geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yılı ve hesaplama yönteminde değişiklik yapılacağını duyurdu. Kurum, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda 2026 yılı Ocak ayından itibaren temel yılın 2025=100 olarak güncelleneceğini belirtti.

AB’ye uyum çerçevesinde değişiklikler

TÜİK açıklamasında, ECOICOP v2 sınıflamasının kullanıma alınacağı ve TÜFE ağırlıklarının ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre belirleneceği vurgulandı. Bu kapsamlı değişikliklerin, AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak Ocak 2026’dan itibaren uygulanacağı ifade edildi.

Manşet enflasyon değişmeyecek

TÜİK, 2003=100 temel yılı yerine 2025=100 temel yılı kullanılacağını açıkladı. Açıklamada, mevcut TÜFE tarihsel serisinin zincir endeks yapısı korunarak yeniden sunulacağı, manşet enflasyon göstergelerinde değişiklik olmayacağı, yalnızca alt endekslerde sınıflama farklılıklarının görülebileceği belirtildi.

Yeni sistemde, grup düzeyindeki ağırlıklar hane halkı nihai tüketim harcamalarından, alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi verilerinden alınacak. TÜİK, bu yapı sayesinde endeksin tüketim kalıplarını daha doğru ve güncel yansıtmayı hedeflediğini duyurdu. Detaylı yöntem değişiklikleri, Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle paylaşılacak.