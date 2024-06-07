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Piyasada konkordoto kabusu | Başvurular ne durumda?

Piyasada konkordoto kabusu | Başvurular ne durumda?

TÜİK 'in finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin yayımladığı verilere göre, BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

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