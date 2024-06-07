TÜİK'in finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin yayımladığı verilere göre, BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Mayıs Ayında Reel Getiri Oranları
- BIST 100 Endeksi: Mayıs ayında, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44'lük bir reel getiri sağladı.
- Mevduat Faizi ve DİBS: Mevduat faizi (brüt) ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 1,19 ve yüzde 0,38 reel getiri sağladı.
- Külçe Altın, Dolar ve Euro: Külçe altın, dolar ve euro ise kayıplara sebep olarak yatırımcısını reel olarak zarara uğrattı.
Üç Aylık ve Altı Aylık Değerlendirmeler
- Külçe Altın: Üç aylık ve altı aylık değerlendirmelerde, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.
- Dolar: Dolar, altı aylık değerlendirmede yatırımcısına en çok zarar ettiren yatırım aracı olarak belirlendi.
Yıllık Bazda Reel Getiri Oranları
- BIST 100 Endeksi: Yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
- DİBS ve Mevduat Faizi: Yıllık bazda DİBS ve mevduat faizi yatırımcısını kayba uğrattı.
Editör: Nurican ALBAYRAK