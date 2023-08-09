TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 arttı. Tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı. Bir önceki ay 210 bin 14 ton olan tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 16,1 azalarak 176 bin 179 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 644 milyon 67 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, haziranda yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 584 milyon 895 bin adet oldu.



105 BİN 140 TON İÇME SÜTÜ ÜRETİLDİ



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken; yoğurt üretimi yüzde 5,3 ve içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı. Bir önceki ay 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi de haziran ayında yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti.