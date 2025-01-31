Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, H-ÜFE Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 49,07 oranında yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre endeksteki artış yüzde 67,06 olarak kaydedildi.

Hizmet sektörlerinde yıllık artışlar dikkat çekti

Aralık 2023'e kıyasla sektörlere göre yıllık artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Yüzde 40,3

Yüzde Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 53,2

Yüzde Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 62,14

Yüzde Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 47,82

Yüzde Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 60,26

Yüzde İdari ve destek hizmetler: Yüzde 56,49

Aylık değişimler

Bir önceki aya göre hizmet sektöründeki değişimler ise şöyle oldu:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Yüzde 0,61 artış

Yüzde artış Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 1,17 artış

Yüzde artış Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 0,6 artış

Yüzde artış Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 0,55 artış

Yüzde artış İdari ve destek hizmetler: Yüzde 1 artış

Yüzde artış Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 1,50 düşüş