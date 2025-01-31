Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, H-ÜFE Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 49,07 oranında yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre endeksteki artış yüzde 67,06 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörlerinde yıllık artışlar dikkat çekti
Aralık 2023'e kıyasla sektörlere göre yıllık artış oranları şöyle gerçekleşti:
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Yüzde 40,3
- Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 53,2
- Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 62,14
- Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 47,82
- Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 60,26
- İdari ve destek hizmetler: Yüzde 56,49
Aylık değişimler
Bir önceki aya göre hizmet sektöründeki değişimler ise şöyle oldu:
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Yüzde 0,61 artış
- Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 1,17 artış
- Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 0,6 artış
- Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 0,55 artış
- İdari ve destek hizmetler: Yüzde 1 artış
- Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 1,50 düşüş
Kaynak: HABER MERKEZİ