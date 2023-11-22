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TÜİK, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 14,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 107,9, inşaat sektöründe yüzde 141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,1 arttı.



İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,4 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,1 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,7 arttı.



SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 105,3 ARTTI



Saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 105,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 106,5, inşaat sektöründe yüzde 112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,1 arttı Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,4 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 101,7, inşaat sektöründe yüzde 110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,6 arttı. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 127,5 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 133,5, inşaat sektöründe yüzde 123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 125,5 arttı.



SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 22,9 ARTTI



Saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 22,3, inşaat sektöründe yüzde 25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 23,1 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,5 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 21,6, inşaat sektöründe yüzde 25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,9 arttı. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,7 arttı. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 25,5, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 arttı.