TÜİK, yılın 2'nci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesine indi. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi olurken; istihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,2'ye çıktı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,1.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZKİK YÜZDE 18,3



İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 18,3'e indi. Gençlerde işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda yüzde 24,1.



İstihdam edilenlerin sayısı, 2023 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken; tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İşbaşında olanların, haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.