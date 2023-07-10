TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olurken; istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5'te kaldı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,6 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,1 kaydedildi.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan azalış ile yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayıs ayında nisan ayına göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,8'ken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.