TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari, 44 konutla Tunceli oldu. Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla, 565 bin 779 olarak gerçekleşti.





İLK EL KONUT SATIŞI AZALDI



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış gösterip 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla, 121 bin 530 oldu. Mayıs ayındaki ipotekli satışların 4 bin 698'i; ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 39 bin 499'u ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 azalıp 70 bin 173 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,9 oldu. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 444 bin 249 oldu. İlk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalıp 25 bin 886 oldu. Toplam konut satışlarında ilk el konut satışının payı yüzde 31,0 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalışla 171 bin 158 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalış gösterip 57 bin 750 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalışla 394 bin 621 olarak gerçekleşti.



YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI



Yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalıp 2 bin 625 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 3,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1004 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalıp 19 bin 275 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında Türkiye'den 733 konut satın alan Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 333 konutla İran, 175 konutla Irak ve 168 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.