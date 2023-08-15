TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Ocak- temmuz dönemindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 kaydedildi. Temmuz ayı konut satışlarında en yüksek paya sahip iller; 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 pay ile İstanbul, 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir. Konut satış sayısının en az olduğu iller de 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞ ORANI YÜZDE 71,1



Yurt genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 31 bin 641 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 oldu. Temmuz ayında ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 77 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları, yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara en çok konut satılan iller; 996 konut satışı ile Antalya, 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin oldu. Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın alırken; 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.