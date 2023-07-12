TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 oranında azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2022 yılının mayıs ayına göre yüzde 7,1 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,3 azaldı.



Mayısta ise sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.