Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı kazanç yapısı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, aylık ortalama brüt ücret 23.789 TL olarak gerçekleşti. Erkek çalışanlar 24.011 TL kazanırken, kadınlar 23.344 TL ile erkeklerin gerisinde kaldı.

Kadın-Erkek ücret farkı dikkat çekti

Kadınlar ile erkekler arasındaki kazanç farkının tüm eğitim seviyelerinde erkekler lehine olduğu görüldü. En yüksek fark, %20 ile lise mezunlarında kaydedilirken, ilkokul mezunlarında fark %14,9 seviyesinde kaldı.

Meslek gruplarına göre kadın-erkek ücret farkının en yüksek olduğu kategoriler:

%23,5 ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar

ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %22,9 ile teknisyenler ve teknikerler

En düşük fark ise:

ile teknisyenler ve teknikerler En düşük fark ise: %2,0 ile yöneticiler

ile yöneticiler %7,2 ile hizmet ve satış elemanları olarak belirlendi.

Sektörel kazançlarda finans ve sigorta zirvede

Ekonomik faaliyetlere göre kazanç dağılımında finans ve sigorta faaliyetleri, 640.739 TL yıllık ortalama brüt kazanç ile zirvede yer aldı. Bu sektörü 605.317 TL ile bilgi ve iletişim, 461.514 TL ile kültür, sanat, eğlence ve spor takip etti.

En düşük kazançlar ise:

213.518 TL ile konaklama ve yiyecek hizmetleri,

ile konaklama ve yiyecek hizmetleri, 218.815 TL ile gayrimenkul faaliyetleri,

ile gayrimenkul faaliyetleri, 227.284 TL ile diğer hizmet faaliyetlerinde oldu.

Eğitim düzeyine göre kazançlar

Yükseköğretim mezunları en yüksek yıllık ortalama brüt kazanca sahip grup oldu. Erkekler 431.364 TL, kadınlar ise 354.149 TL kazandı.

Meslek gruplarına göre kazançlar

Meslekler arasında en yüksek kazanca sahip grup yöneticiler oldu. Yöneticiler yıllık 538.530 TL kazançla zirvede yer alırken, en düşük kazanç 202.809 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanlarında gerçekleşti.

Saatlik ücretler

2023’te saatlik ortalama brüt ücret 119 TL oldu. Kadınlar saatlik 123 TL, erkekler ise 117 TL kazandı.

TÜİK’in verileri, Türkiye’de kazançların eğitim düzeyi, sektör ve cinsiyete göre önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği halen devam ederken, yükseköğretim ve finans sektörü en yüksek kazançları sağladı. Ancak tarım ve konaklama gibi sektörlerde düşük gelir seviyeleri dikkat çekiyor.