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Ön lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalaması ise 13,4 ay oldu.

Lisans mezunları için ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %75,6, ön lisans mezunlarının ise %67,7 oldu.

Dil ve Konuşma Terapisi (2,3 ay)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ), 2023 yılına ait yükseköğretim-istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre, lisans mezunları arasında en yüksek kazanç pilotaj bölümünde, ön lisans mezunları arasında ise perakende satış ve mağaza yönetimi bölümünde görüldü.

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