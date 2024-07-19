Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait yükseköğretim-istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre, lisans mezunları arasında en yüksek kazanç pilotaj bölümünde, ön lisans mezunları arasında ise perakende satış ve mağaza yönetimi bölümünde görüldü.

En yüksek kazançlı meslekler

Lisans:

Pilot

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

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Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Ön lisans:

Mağazacılık

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Polis Meslek Eğitimi

Uçak Teknolojisi

Marka İletişimi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

En hızlı iş bulunan meslekler

Lisans:

Dil Ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi (2,3 ay)

Tıp (4,2 ay)

Özel Eğitim Öğretmenliği (4,2 ay)

Eczacılık (5,5 ay)

Ebelik (7,3 ay)

Ön lisans:

Polis-6

Polis Meslek Eğitimi (2,9 ay)

Optisyenlik (9,0 ay)

Aşçılık (10,7 ay)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (11,6 ay)

Eczane Hizmetleri (11,9 ay)

Diğer önemli bulgular

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %75,6, ön lisans mezunlarının ise %67,7 oldu.

Lisans mezunları için ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalaması ise 13,4 ay oldu.

Editör: Egemen SAYIN