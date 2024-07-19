Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait yükseköğretim-istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre, lisans mezunları arasında en yüksek kazanç pilotaj bölümünde, ön lisans mezunları arasında ise perakende satış ve mağaza yönetimi bölümünde görüldü.
En yüksek kazançlı meslekler
Lisans:
Pilotaj
Matematik Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Ön lisans:
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Polis Meslek Eğitimi
Uçak Teknolojisi
Marka İletişimi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
En hızlı iş bulunan meslekler
Lisans:
Dil ve Konuşma Terapisi (2,3 ay)
Tıp (4,2 ay)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4,2 ay)
Eczacılık (5,5 ay)
Ebelik (7,3 ay)
Ön lisans:
Polis Meslek Eğitimi (2,9 ay)
Optisyenlik (9,0 ay)
Aşçılık (10,7 ay)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (11,6 ay)
Eczane Hizmetleri (11,9 ay)
Diğer önemli bulgular
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %75,6, ön lisans mezunlarının ise %67,7 oldu.
Lisans mezunları için ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti.
Ön lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalaması ise 13,4 ay oldu.