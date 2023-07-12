TÜİK, Mayıs 2023'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4, tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,1, hindi eti üretimi yüzde 14,1 arttı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,3, hindi eti üretimi yüzde 2,8 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki ay 180 bin 495 ton olan tavuk eti üretimi, mayıs ayında yüzde 16,4 artarak 210 bin 14 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 645 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de mayısta yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.



TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9; ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,6, tereyağı üretimi yüzde 11,7, ayran üretimi yüzde 8,4 ve yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, içme sütü üretimi yüzde 4,2, ayran üretimi yüzde 6,2 ve yoğurt üretimi yüzde 1,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,9 azaldı. Bir önceki ay 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu. Bir önceki ay 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi, mayıs ayında yüzde 5,9 azalarak 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.