Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon, yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu ise 44,38 olarak hesaplandı.

Tüketici fiyatları, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 47,09'a inmişti.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise, tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.