Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açarak geçmiş dönemdeki kayıplarını geri alabileceğini belirtti. Gündoğan, bu süreci şu şekilde açıkladı:

'Emekli veya aktif çalışanlar, öncelikle hukuki menfaatlerini korumak adına TÜİK’e resmi başvuruda bulunarak yanıltıcı enflasyon verilerinin düzeltilmesini ve doğru verilerin yayımlanmasını talep etmelidir. TÜİK, bu başvuruya 30 gün içinde cevap vermezse, talep zımni olarak reddedilmiş sayılır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bu durumda aynı vatandaş, 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia edebilir. Dava sürecinde mahkeme, istatistik uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti atanarak gerçek verilerin belirlenmesini sağlar. Eğer verilerin piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğu tespit edilirse, mahkeme TÜİK’e verileri düzeltme ve gerçekleri yansıtma yükümlülüğü getirebilir.'

Avukat Gündoğan, TÜİK’in mahkeme kararıyla verileri güncellemesi durumunda milyonlarca çalışan ve emeklinin de zamlarının güncellenebileceğini vurguladı.