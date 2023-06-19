TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,2 azalarak 69,1, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 8,8 azalarak 85,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 azalarak 92,7, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 6,2 azalarak 93 oldu. (DHA)