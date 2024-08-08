Kredi hacmi 14 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 2 Ağustos itibarıyla 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya ulaştı. Bu artış, ekonomideki kredi talebinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.

Tüketici kredilerinde artış sürüyor

Tüketici kredileri 2 Ağustos itibarıyla 11 milyar 519 milyon lira artışla 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın önemli bir kısmını 451 milyar 414 milyon lira ile konut kredileri oluşturuyor. Taşıt kredileri 85 milyar 739 milyon lira seviyesinde kalırken, ihtiyaç kredileri ise 1 trilyon 219 milyar 521 milyon liraya çıktı.

Ticari krediler ve kredi kartları

Taksitli ticari kredilerde de artış gözlemlendi. Bu kredilerin toplam tutarı 18 milyar 898 milyon lira artarak 1 trilyon 764 milyar 748 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 536 milyar 547 milyon lira seviyesine geldi. Bireysel kredi kartı borçlarının 531 milyar 392 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 5 milyar 155 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Bankacılık sektöründe öz kaynaklar güçleniyor

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 355 milyon lira artarak 3 trilyon 68 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar ise 3 milyar 77 milyon lira artışla 244 milyar 296 milyon liraya ulaştı. Bu alacakların 183 milyar 697 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldığı belirtildi.