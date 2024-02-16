Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u ve buna dayanarak hazırlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca, üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

Onarılmak üzere yetkili servis istasyonuna gönderilen bir malın azami tamir süresi ne kadardır?



Otomobiller ve kamyonetler için 45 iş günü, diğer tüm mallar için ise 20 iş günüdür.

Azami tamir süresi ne zaman başlar?



Azami tamir süresi, garanti süresi içinde, mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde başlar. Garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Tüketiciler, yetkili servis istasyonları ile yedek parça temin edebileceği yerlere nasıl ulaşabilir?



Üretici veya ithalatçının kurumsal internet sitesi mevcut ise yetkili servis istasyonu bilgilerinin bu sitede yer alması zorunludur. Ayrıca, yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almak zorundadır.

Kullanım ömrü süresince bakım, onarım yedek parça sağlanmaması durumunda tüketicinin ne gibi hakları vardır?



Tüketici, bir malın kullanım ömrü boyunca satış sonrası hizmetlerin sağlanmaması durumunda zararını ispat etmek şartıyla tüketici hakem heyeti, zorunlu arabuluculuk veya tüketici mahkemeleri nezdinde tazminat talep edebilir.

Garanti süresi bitmemiş bir ürünün arızalanması durumunda bu ürünün tamir edilmek üzere servis istasyonlarına gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilebilir mi?



Tüketicinin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda malın firmaya veya yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak garanti süresi içerisinde tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyeti sona ererse, mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından kim ya da kimler sorumlu olur?



İthalatçının ticari faaliyetinin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda, mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.

Yetkili servis istasyonları tarafından teslim alınan ya da yetkili servis istasyonlarına teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak belge düzenlenmesi zorunlu mudur?



Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca, servis istasyonlarının, kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallarla ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Ancak, onarımın malın bulunduğu yerde gerçekleştirildiği durumlarda böyle bir belge düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kullanım hatası nedeniyle ortaya çıkan hasarlarda veya garantisi bitmiş ürünlerde ücretli onarım yapıldığı durumlarda, gereken tamirin eksik yapıldığı veya hiç yapılmadığı anlaşılırsa durumlarda nasıl hareket edilmelidir?

Bu durumda; tüketicinin ayıplı hizmete yönelik seçimlik haklardan birini satış sonrası hizmeti sağlayana karşı talep etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, tüketicinin her durumda tazminat hakkı da saklıdır.

Tüketici satın aldığı mal ile ilgili olarak ayıpsız misli ile değişim veya bedel iadesi seçimlik haklarından birini kullanmak istediği halde söz konusu mal ücretsiz onarım şeklinde işlem görüyorsa tüketici nasıl hareket etmelidir?



Bu konuda tüketicinin talebini ispat etmesi açısından önem arz eden husus, mal servis istasyonuna verildiğinde servis istasyonu tarafından düzenlenen malın teslim alındığına dair belgede tüketicinin hangi seçimlik hakkını kullandığını belirtmesidir. Tüketici hangi seçimlik hakkını kullanmak istiyorsa, seçtiği hakkı belgeye yazdırmalı ve imzalamalıdır. Bu durumda ispat açısından tüketici güçlü bir konumda olacaktır.