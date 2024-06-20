Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), hesaplamasına göre tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda, mayıs ayına oranla yüzde 2,7 azaldı. Geçen ay 80,51 olan endeks, haziranda 78,3’e düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda yüzde 2,2 azalışla 63,8'e geriledi. Mayısta bu oran 65,3’tü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise mayısta 82,8 iken bu ay yüzde 4,4 azalarak 79,2 oldu.

Geçen ay 78,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 2,8 düşüşle bu ay 76,1 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 95,6 iken haziranda yüzde 1,6 azalarak 94’e düştü.