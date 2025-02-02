Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren ve modern ofis imkânlarına kavuşan Tüketici Hakem Heyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette, tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

TÜKODER Şube Başkanı Utku Demiröz, ziyaret sırasında Uşak Ticaret İl Müdürü Abdül Hafız Bozdağ ile görüştü. Demiröz, Türkiye genelinde tüketici hakem heyetlerinin faaliyet gösterdiğini ancak Uşak'taki heyetin kendine ait bir çalışma ofisi bulunan ve ülke genelinin üstünde bir çalışma hızına sahip olan tek heyet olduğunu vurguladı.

Demiröz, "Müdürümüz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Tüketici haklarının korunması konusunda örnek bir yapıya sahibiz. Bu ofisin sağladığı modern çalışma ortamı, tüketici mağduriyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine katkı sunuyor," dedi.

Tüketici hakları için güçlü adımlar atılıyor

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketici şikâyetlerini değerlendirerek mağduriyetleri gidermeye yönelik kararlar alıyor. Uşak’ta yeni ofis imkânlarıyla güçlenen heyet, daha hızlı hizmet sunmayı ve tüketicilerin haklarını daha etkin şekilde korumayı amaçlıyor.

Ticaret İl Müdürü Abdül Hafız Bozdağ, ziyaret için teşekkür ederek, TÜKODER ile iş birliğinin devam edeceğini ve tüketici haklarının korunması için ortak çalışmaların süreceğini belirtti.