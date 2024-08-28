Otokar tarafından geliştirilen TULPAR zırhlı muharebe aracı, Polonya'nın Amerikan Abrams tanklarını desteklemek için başlattığı zırhlı muharebe araçları ihalesinde yarışacak. 2023 yılında başlatılan bu program kapsamında Polonya Ordusu, mevcut Borsuk araçlarına göre daha ağır ve güçlü zırha sahip platformlar arayışında.

TULPAR'ın rakipleri güçlü

İhalede, Güney Koreli Hanwha tarafından üretilen Redback Zırhlı Muharebe Aracı ve Alman Rheinmetall'in Lynx platformu gibi güçlü rakiplerle mücadele eden TULPAR, Polonya yetkililerinin dikkatini çeken önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. TULPAR’a, 30mm topun yanı sıra 105mm veya 120mm top gibi çeşitli silah sistemleri entegre edilebiliyor.

Polonya'nın tercihi: ZSSW-30 tareti

Polonya Ordusu, yeni satın alacağı zırhlı piyade savaş araçlarına yerli üretim ZSSW-30 taretini entegre etmeyi planlıyor. Polonyalı şirketler Huta Stalowa Wola (HSW) ve WB Electronis ortaklığında geliştirilen bu taret, Rosomak zırhlı personel taşıyıcılarındaki Hitfist-30P taretinin yerini almak üzere tasarlandı ve 2023 yılında Polonya Ordusu envanterine girdi.

TULPAR’ın çok yönlülüğü dikkat çekiyor

TULPAR, ortak gövde yapısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, zırhlı muharebe aracı, hafif tank, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı gibi farklı konfigürasyonlarda kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, bu tasarım yaklaşımı, eğitim ve lojistikte önemli avantajlar sunarak Polonya Ordusu için cazip bir seçenek haline geliyor.