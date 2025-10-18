Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, geleneksel birlik ve dayanışma kahvaltısında üyelerini bir araya getirdi. Etkinlikte mesleki etik, adaletin vicdanı ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Birlik ve dayanışma kahvaltısı yoğun katılımla gerçekleşti

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, her yıl düzenlediği geleneksel birlik ve dayanışma kahvaltısı ile üyelerini buluşturdu.

Etkinlik, Konak–Alsancak Nevvar Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kahvaltıya; Dernek Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, Başkan Yardımcısı İsmail Tevşi, Sayman Ferruh Çınar, Denetim Kurulu Başkanı Seyhan Büyüktufan, eski ve yeni üyeler ile çok sayıda bilirkişi ve bilirkişi adayı katıldı.

Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada mesleki dayanışma, etik sorumluluk ve toplumsal farkındalık ön plana çıktı.

“Bilirkişilik, adaletin vicdanıdır”

Açılış konuşmasında Dernek Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, bilirkişilik kurumunun önemine dikkat çekti:

“Bilirkişilik, yalnızca teknik bir görev değil, adaletin vicdanını temsil eden bir sorumluluktur. Her rapor, bir insanın hayatına dokunur. Bizler, bilimin, vicdanın ve tarafsızlığın rehberliğinde adalet sistemine katkı sunuyoruz. Derneğimiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor ve Türkiye genelinde bilinirliği artıyor.”

Gündoğdu’nun sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

“Farklı mesleklerden ortak sorumluluk”

Dernek Saymanı Ferruh Çınar, Tüm Bilirkişiler Derneği’nin güçlü yapısına ve çeşitliliğine vurgu yaptı:

“Derneğimiz, farklı meslek alanlarından gelen uzmanların bilgi ve tecrübelerini bir araya getirdiği bir çatı konumunda. Bu çeşitlilik, hem mesleki gelişim hem de adalet sistemine katkı bakımından büyük bir zenginlik. Bizler, her üyenin katkısıyla daha görünür, daha etkili ve daha saygın bir yapı inşa ediyoruz.”

“Dayanışma bizi güçlendiriyor”

Etkinliğe katılan Denetim Kurulu Başkanı Seyhan Büyüktufan ve Başkan Yardımcısı İsmail Tevşi, mesleki birlikteliğin önemini vurgulayarak, dernek faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini belirtti.

Katılımcılar, bilirkişilik alanında karşılaşılan sorunlar, eğitim ihtiyaçları ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"Birlikte büyüyoruz, birlikte güçlüyüz"

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, kısa sürede ülke genelinde tanınırlığını artırarak farklı illerde şubeleşme çalışmalarına başladı.

Dernek; eğitim seminerleri, hukuk panelleri, sosyal sorumluluk projeleri ve medya çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Başkan Gündoğdu, etkinliği şu sözlerle tamamladı:

“Her üyemiz, bu yapının hem taşıyıcısı hem temsilcisidir. Birlikte büyüyoruz, birlikte güçleniyoruz.”

Kahvaltı, dostane sohbetler, hatıra fotoğrafları ve gelecek etkinliklere dair planlamalarla sona erdi.