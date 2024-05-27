Miting yoğun bir katılımla gerçekleşti. Emekliler, uzun süredir yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve yoksulluğa tepki gösterdi. Mitingde konuşan sendika temsilcileri, emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini ve seslerini yükseltmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

Basın açıklamasında güçlü mesajlar verildi

Sendika tarafından yapılan basın açıklamasında, emeklilerin yaşadığı mağduriyetler ve kapitalist sistemin eleştirisi yer aldı. Açıklamada, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza zulümden arınmış, bolluk ve doğal yaşamla uyum içinde yaşayabilecekleri özgür bir dünya bırakmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Emekliler haklarını savunmaya devam edecek

Tüm Emeklilerin Sendikası Çanakkale Şubesi, bu mitingle emeklilerin sesini duyurmaya devam ettiğini gösterdi. Sendika, haklarını savunmak için mücadele etmeye ve sesini yükseltmeye devam edeceğini açıkladı.