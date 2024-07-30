Karşıyaka Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında dış paydaş anketi başlattı. Vatandaşların görüş ve önerileriyle plana katkı sağlamayı amaçlayan anket, internet üzerinden erişime açıldı. Başkan Yıldız Ünsal, "Kentimizin geleceğini hep birlikte planlayacağız" dedi.

Katılımcı demokrasi anlayışıyla yeni stratejik plan

Yerel seçimlerden bu yana 'katılımcı demokrasi' anlayışını benimseyen Karşıyaka Belediyesi, bu yaklaşımı 2025-2029 Stratejik Planı'na da yansıtıyor. Belediye çalışmalarına yönelik vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini toplamak amacıyla hazırlanan anket, 25 sorudan oluşuyor ve internet üzerinden tüm Karşıyakalıların katılımına açık.

"Birlikte karar veriyoruz, birlikte yönetiyoruz"

Anket, “Belediyemizin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri nelerdir?”, “Belediyemizden beklentileriniz nelerdir?” ve “Belediyemize katkılarınız neler olabilir?” gibi sorularla halkın görüşlerini almayı amaçlıyor. Ayrıca, belediyeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilecek gelişmeler, fırsatlar ve tehditler gibi çeşitli başlıklarda da halkın fikirleri toplanıyor. “Birlikte karar veriyoruz, birlikte yönetiyoruz” sloganıyla düzenlenen anketin sonuçları, yeni stratejik plana yön verecek.

Tüm Karşıyakalılara davet

Anket, 9 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek ve Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan link veya resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek. Başkan Yıldız Ünsal, tüm Karşıyakalıları ankete katılmaya davet ederek, “Karşıyakamızın geleceğine yön verecek stratejik plana halkımızın da dahil olması bizler için çok değerli. Bu anketin sonuçları, hazırlık süreçlerinde yol gösterici olacak. Halkımızın ve toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini almak üzere başka çalışmalar da yapacağız. Katılımcı demokrasi anlayışımızı yansıtan bir plan hazırlamak için tüm kentlilerin katkılarını bekliyoruz” dedi.