İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen olay, vatandaşları alarma geçirdi. Zemin kattan gelen yoğun kötü koku, komşular arasında endişe yarattı ve ceset olabileceği şüphesiyle polise bildirildi. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri, beklenenin dışında bir manzarayla karşılaştı.

İstanbul Esenyurt'ta bir apartman dairesinde yaşayan vatandaşlar, zemin kattan yayılan şiddetli kötü koku nedeniyle endişe duyarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaşayan gençlerin siyah çöp poşetleriyle eşya taşıdıklarını ve çevreye kötü koku yaydıklarını tespit etti. İçeriye girmekte zorlanan polis ekipleri, dairenin içinde çöplerin yanı sıra böceklerin ve farelerin bulunduğu, çürümüş etlerin ve suların etrafa yayıldığı bir manzara ile karşılaştı.

Mülk sahibiyle görüşen polis ekipleri, durumu Esenyurt Belediyesi'ne bildirdi ve "çöp ev" olarak tanımlanan dairenin temizlenmesi için belediye ekipleri görevlendirildi. Çevredeki diğer apartman sakinleri de bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Apartman sakinlerinden Turan Ali İlke, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Binaya girdiklerinde leş kokusu geldiği ve gençlerin siyah poşetlerle evden çıktıklarını gördüklerinde şüphelendik. Polis geldiğinde de kapıyı açmak istemeyen gençler, içerideki pislikle karşılaşınca şaşkınlık yaşadılar. Bu durum yüzünden birkaç kişi taşındı."