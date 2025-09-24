Ay sonuna yaklaşılırken ekonomi çevreleri Eylül ayı enflasyon beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Temmuzda %2,06, Ağustosta ise %2,04 olan aylık TÜFE’nin Eylül ayında daha yüksek açıklanması bekleniyor.

Uzmanlara göre enflasyondaki bu artış, yıl sonu maaş zamlarının hesaplanmasında ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarında belirleyici olacak.

Merkez Bankası: “Ana eğilim yükselebilir”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarında da enflasyonun ana eğiliminin “bir miktar yükselebileceği” vurgulanmıştı. Öncü veriler, özellikle gıda ve hizmet fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Akbank Ekonomik Araştırmalar’ın yayımladığı raporda, Eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı. Buna göre yıllık enflasyonun %32,4 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Uzmanlar hangi kalemlere dikkat çekiyor?

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, yıllık gıda enflasyonunun %33 seviyelerinde seyrettiğini belirterek, bunun dezenflasyon süreci açısından önemli bir risk unsuru olduğuna dikkat çekti.

Tokalı, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının sürdüğünü vurgularken, “Ev aletleri ve otomobil fiyatlarında %2-3 bandında aylık ortalama yükselişler mümkün. Eğitim hizmetleri bu ayın enflasyonunu yukarı çekerken; giyim-ayakkabı, enerji, sağlık, haberleşme, eğlence-kültür kalemlerinde fiyatlar görece ılımlı seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimi beklentisi sürüyor

Tokalı ayrıca, yıllık enflasyondaki düşüşün Eylül ayında ivme kaybedebileceğini belirterek, “Yüzde 32,95’ten %32,50’lere doğru sınırlı bir geri çekilme yaşanabilir. 2025 sonunda enflasyonun %30’un altına gerilemesi zor görünüyor. Ancak TCMB’nin Ekim toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi sürpriz olmaz” dedi.