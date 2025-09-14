Emtia piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül’de açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentilerle hareketlilik arttı. Altının ons fiyatı 3 bin 674 dolara çıkarak yeni zirvesini gördü. Petrol fiyatları OPEC+ kararları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı.

Fed beklentileri fiyatlamaları yönlendirdi

ABD’de açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri yıllık yüzde 2,9 ile ocaktan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işsizlik maaşı başvuruları 263 bine yükseldi. Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün Fed’in faiz indirimine zemin hazırladığını belirtti.

Piyasalarda, Fed’in önümüzdeki hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar toplam üç indirim beklentisi öne çıkıyor.

Altın ve gümüşte rekorlar

Altının ons fiyatı 3 bin 674,48 dolarla zirve tazelerken, haftayı 3 bin 643 dolardan tamamladı. ANZ Group, yıl sonu altın tahminini 3 bin 800 dolara çıkardı, 2026’ya kadar 4 bin dolar öngörüsünde bulundu.

Gümüşün ons fiyatı 42,3 dolarla son 14 yılın zirvesini test etti. Haftayı 42,18 dolardan tamamlayan gümüş, yatırımcı ilgisinin artmasıyla dikkat çekti.

Petrol fiyatları yukarı yönlü

Petrol piyasasında OPEC+’ın sınırlı üretim artışı ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler fiyatları destekledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artış gösterdi.

Doğal gaz fiyatları ise New York Ticaret Borsası’nda haftayı yüzde 3,5 düşüşle kapattı.

Tarım emtialarında karışık seyir

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) eylül raporu, buğday ve mısırda güçlü arzın fiyat baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu. Chicago Ticaret Borsası’nda pirinç yüzde 3,3 gerilerken, soya fasulyesi yüzde 1,8, buğday yüzde 1,5, mısır yüzde 0,5 yükseldi.

ICE borsasında kahve yüzde 6,3, pamuk yüzde 1,1, şeker yüzde 3,1 artarken kakao fiyatları yüzde 0,7 düştü.

Küresel ekonomi görünümü

Fitch, Eylül 2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,4’e düşürdü. Rapora göre, küresel ekonomi 2027’de yüzde 2,6 büyüme kaydedecek.

Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 Eylül’de faiz oranını yüzde 2’de sabit tutarak görece iyimser bir sinyal verdi.