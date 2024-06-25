Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyasetin vatandaşa hizmet yarışı olduğunu vurgulayarak, Atatürk ve Türkiye’ye bağlı tüm siyasi kesimlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Demokrat Parti’den ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2024 seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, siyasetin demokrasi ile güzelleştiğini belirterek, 31 Mart 2024 seçimlerinin de demokrasinin güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Köksal'dan işbirliği mesajı

Başkan Köksal, nazik ziyaretleri için Gültekin Uysal ve heyetine teşekkür ederek şunları söyledi: "Sayın Uysal, önceki dönemde milletvekili olarak da birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum önemli bir siyasi liderdir; aynı zamanda ilimizin yetiştirdiği başarılı bir devlet adamıdır. Bu nazik ziyareti ve nezaketi için kendisine teşekkür ediyorum. Siyaset, vatandaşa hizmet yarışıdır ve bu yarışta vatandaşımız bizi tercih etti. Bu tercihe layık olmak için 1 Nisan akşamından itibaren yoğun bir çalışma sürecine girdik. Amacımız, çocukların yatağa aç girmediği, yoksulluğun en aza indirildiği, yolsuzluğun olmadığı, mutlu ve gelecek için umutlu bir şehir inşa etmektir."

Tüm siyasi kesimlere çağrı

Köksal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için Atatürk ve Türkiye’ye bağlı tüm siyasi kesimlerle işbirliği yapmaya hazırız. Demokrat Partimiz'i de bu çerçevede çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışacağız."