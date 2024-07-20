Türkiye'nin büyük bir kısmı kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, Artvin’in Camili (Macahel) bölgesindeki kadınlar, bu yaz sıcaklarından kaçmak için alışılmadık bir çözüm buldular. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında, 3000 metre yükseklikte kar üstünde yoga yaparak hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağladılar.

3000 metrede yoga yaptılar

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgasının aksine, Artvin’deki Camili (Macahel) bölgesi, bu duruma farklı bir cevap verdi. Bölgenin yüksek rakımlı ve karla kaplı alanları, sıcaklardan bunalıp rahatlama arayan kadınlar için mükemmel bir ortam sundu.

Hem sıcaklardan kaçtılar hem de spor yaptılar

İlçede düzenlenen yoga seansları, sıcak havalardan kaçmanın yanı sıra doğanın içinde yapılan egzersizlerin sağladığı ek faydaları da vurguladı. Pilates öğretmeni Şükran Saraç’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, hem bedensel hem de zihinsel rahatlama sağladı. Karla kaplı dağ atmosferi ve serin hava, yoga yapmanın etkilerini artırdı.

"Farklı bir ortamda oksijeni bol bir yerde spor yaparak farkındalık yaratmak istedik"

Yoga eğitmeni Şükran Saraç, “Farklı bir ortamda oksijeni bol bir yerde spor yaparak farkındalık yaratmak istedik. Temmuz ayında karlı bir ortamda doğayla iç içe olmak bizlere hem ruhsal hem de bedensel rahatlama sağladı” dedi. Bu yenilikçi yaklaşım, katılımcılara sadece egzersiz değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim sundu.

Etkinlik sosyal medya içerik üreticisi Osman Demir tarafından kaydedildi

Etkinlik, doğa gezgini ve sosyal medya içerik üreticisi Osman Demir tarafından kaydedildi. Katılımcılar, yoga seansının ardından horon oynayarak keyifli anlar yaşadılar. Bu anlar, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaştırıldı ve etkinliğin etkileyici görüntüleri paylaşım rekorları kırdı.