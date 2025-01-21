Bucaspor 1928'in yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takımının Erbaaspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, galibiyetin, ligin ikinci yarısında başlama adına büyük bir önem taşıdığını belirtti.

5 maçlık seriye son verdiler

Tuna Üzümcü'nün teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Bucaspor, ligde ikinci yarıda 5 maçlık galibiyetsiz seriye son vererek Erbaaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle, sarı-lacivertli ekip haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

"Ligin ikinci yarısı uzun bir maraton"

Üzümcü, maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci ligde galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. "İkinci yarıda uzun bir maraton. Tüm maçlara aynı skorla hazırlanarak adım adım sabırla hedeflediğimiz tabloya ulaşmak için ulaşmak için" dedi.

"Sabır bizim en büyük eksikliğimiz"

Takımın başarısında sabrinın önemli bir faktör olduğunu ifade eden Üzümcü, “Geldiğimiz günden beri söylediğimiz gibi, bizim en büyük eksikliğimiz sabırsızlığımız. Bunu saha içi ve saha dışında hep birlikte başararak güzel günlerimize olan inancım tam" diye konuştu.