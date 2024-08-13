CHP Genel Başkanlığı için adı geçen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylık iddialarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Soyer, adaylık konusunun henüz netleşmediğini belirterek, bu konuda erken açıklamalar yapmanın yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi tarafından İzmir yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in, CHP Genel Başkanlığı için aday olacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın iddialarına göre, Tunç Soyer’in Özgür Özel’in karşısına çıkarak genel başkanlık yarışına katılmak istediği öne sürüldü.

Tunç Soyer, "Karar verdiğimde paylaşacağım"

Soyer, bu iddialara ilişkin ilk açıklamasında, adaylık konusunun henüz netleşmediğini ve bu konuda açıklama yapmanın erken olduğunu belirtti. Gerçek Gündem’e verdiği demeçte, “Soruları cevaplamak için henüz erken” ifadelerini kullanan Soyer, “Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz. Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek” dedi. Bu açıklama, Soyer’in adaylık konusuna açık kapı bıraktığını gösteriyor.

CHP’den gelişmeler

CHP, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği ve program değişikliği çalışmaları için kurultay kararı aldı. Bu süreçte, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dolaylı yoldan partinin başına geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemde. Soyer’in adaylık durumu, partideki bu gelişmelerin ışığında daha da önem kazandı.