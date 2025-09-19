İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 11’i tutuklu 65 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlükler ve yolsuzluk iddialarına dayanıyor. Soruşturma kapsamında Soyer, Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti. Süreç sonunda bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 ayrı iddianame, 45 yıla kadar hapis istemi

Soruşturma kapsamında hazırlanan üç ayrı iddianame farklı mahkemelerce kabul edildi. Özellikle Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da dahil olduğu dosyada, sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık, kamu zararına suç işleme ve kooperatif faaliyetleri üzerinden dolandırıcılık gibi ağır suçlamalarla 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmada ilk kez savunma yapacak. Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme salonuna geldi.