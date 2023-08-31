İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İZBB) bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün "Cumhuriyetin 100. Yılında İZSU'dan 100 Proje" kapsamında Seferihisar Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı’nın temel atma töreni gerçekleşti. Seferihisar'ın sahil şeridini korumayı amaçlayan proje kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü'nün 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edecek. Akarca Halk Plajı'nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İZBB bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



"ALTYAPI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Törende konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, beş yıllık görev süresinde odağını altyapı yatırımlarına verdiğini dile getirdi. Soyer, "Dört yıl önce göreve geldiğimde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şehrimizin altyapı sorunlarının röntgenini çektik. Gördük ki yaklaşık dört buçuk milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir’in, altyapı konusunda birçok eksiği var. Bu nedenle beş yıllık hizmet süremiz içinde altyapı yatırımlarına birinci önceliği verdik. Bu irademiz, İZBB kaynaklarının vitrin projelerine değil, altyapıya harcanması, yani toprağın altına gömülmesi anlamına geliyor. Aldığımız kararın hiç şüphesiz ki günübirlik siyaset açısından neyi ifade edebileceğini iyi biliyorum. Fakat biz kısa vadeli siyasi menfaatlerimiz yerine çocuklarımızın, torunlarımızın, tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkını seçtik ve bunun gereğini yerine getirdik. Son dört yılda İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. İzmir'in yıllardır halı altına süpürülen sorunlarını beş yıllık görev süremizin odağına yerleştirdik” diye konuştu.

"İZMİRLİYE SÖZÜM VAR"

Başkan Soyer, konuşmasının devamında ise İZSU’nun kent geneline 16 milyar liralık altyapı yatırım yaptığını belirterek yapılan çalışmaları aktardı. Soyer, “Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok’ diyenlere diyeceğim son söz budur; Ben İzmirlilerin canını sokakta bulmadım. Anlatması zor da olsa, görülse de görülmese de bu yoldan dönecek değiliz. Biz kaynaklarımızı İzmir’in asli önceliğine yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü benim her bir İzmirli kardeşime güvenli yaşam alanları sözüm var” dedi.

"MAZARET DEĞİL İCRAAT ÜRETMEK İÇİN SEÇİLDİK"

Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı'nın da kısa süre içerisinde bitirilerek hizmete gireceğini kaydeden Soyer, "İzmir’i ve Seferihisar’ı daha iyiye taşımak için, İzmirlilere güvenli yaşam alanları sunmak için, tüm engelleri aşarak İzmir’in altyapısını baştan sona güçlendirmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler mazeret değil icraat üretmek için seçildik. Ne ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz, ne de yaptıklarımızın siyasetin sığ sularına çekilme çabası bu samimi gayretimize engel olamadı, bundan sonra da olamayacak" şeklinde konuştu.

SOYER'DEN KKM ÇIKIŞI

Soyer, konuşmasının sonun ise Kur Korumalı Mevduat(KKM) sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak "Bu aralar hayatımızda Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı sistemi var. Nedir bu? Mevduat sahipleri mağdur olmasın diye milletin parasının o mevduat sahiplerine aktarılmasıdır. Mevduat sahiplerini korumaya çalışan bir sistem. Birileri mevduat hesaplarını korumaya çalışıyor, biz de kur korumalı tarım, kur korumalı turizm, kur korumalı gençlik, kur korumalı çocuk, kur korumalı vatandaş, kur korumalı memleket peşindeyiz. İzmir’e canla başla aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YETİŞKİN: TEK BAŞIMIZA OLSAK ÇOK ZOR..

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de şöyle konuştu: “Seferihisar’ı güzel ve değerli yapan kirlenmemiş denizi ve doğasıdır. Seferihisar’da 10 mavi bayraklı plaja sahibiz. Tek başımıza olsak bunları gerçekleştirmek çok zor. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tunç Soyer’in destekleri bizim için çok önemli ve değerli. Çevreci vizyonu, bu destekleri daha da değerli yapıyor. Altyapı çalışmaları çok zahmetli fakat en az görülen çalışmalarıdır. Etkisi onlarca yıl sürer. Bu projenin de katkısını yıllar boyunca göreceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından da 95 milyon liralık yatırımla hayata geçecek Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hatt'nın temeli temsili olarak buton basmak suretiyle atıldı.