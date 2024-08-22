Tunceli'de cip ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada baba ve dört yaşındaki oğlu öldü, altı kişi yaralandı.

Tunceli- Erzincan kara yolunun 15’inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkiinde 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Hurdaya dönen cipteki üçü çocuk, altı kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dört yaşındaki çocuk ile babasının öldüğü kazada altı yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.