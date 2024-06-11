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Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza da yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki 17 küçükbaş hayvan da telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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