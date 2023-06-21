Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Çalışmada, ankesörlü ve büfelerin telefonlarından arandığı, mahrem imamlarla bağlantılı olduğu ve çeşitli örgüt mensuplarının ifadelerinde isimlerinin geçtiği 4 şüphelinin ev adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.