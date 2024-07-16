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DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.

Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 10 bin 480 lira ceza kesildi.

Yaklaşık 60 kilometrelik alanda devriye gezen ekipler, 2 kişinin kaçak olarak Munzur Çayı'nda kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti.

Bu kapsamda belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ( DKMP ) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tırıvırı kullanarak kaçak balık avladıkları belirlenen 2 kişiye, 10 bin 480 lira ceza kesildi.

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