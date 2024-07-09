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Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan da yıldırım isabet etmesi nedeniyle telef oldu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kızık köyüne bağlı Kurdeşi mezrasında hayvan otlatan Barış G. ile Olcay Y'ye yıldırım isabet etti.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

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