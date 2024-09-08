Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana gelen kazada İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, kazanın nedenine dair detayların araştırıldığı öğrenildi.