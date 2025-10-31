Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Komisyonun İmralı’ya gitmesi onların takdirinde olan bir husustur” ifadelerini kullandı.

“Komisyonun çizdiği yol haritasına uygun hareket edeceğiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili komisyona davet edildiğini belirterek, sürecin başarıya ulaşması için Adalet Bakanlığı olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Büyük acılar ve ekonomik kayıplar yaşadık. Artık bu kayıpların sona ermesi hepimizin ortak dileği. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz.”

“Komisyonun iradesi, milletin iradesidir”

Adalet Bakanı Tunç, sürecin parlamenter irade doğrultusunda ilerleyeceğini vurguladı.

"Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimizdir. Komisyonun alacağı kararlar ve belirleyeceği yol haritası millet adına ortaya konulacak ortak iradeyi temsil eder. Bizler de o iradeye uygun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

“Komisyon İmralı’ya gidecek mi?” sorusuna net yanıt

Gazetecilerin “Komisyon İmralı’ya gidecek mi?” sorusuna yanıt veren Tunç, bu konuda kararın tamamen komisyona ait olduğunu belirtti:

“Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar.”

Tunç, ayrıca sürecin demokratik kurumlar eliyle yürütüldüğünü ve Adalet Bakanlığı’nın yalnızca idari düzenlemelerde kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Süreçte yasal düzenleme sinyali

Tunç, bazı konuların yasal düzenleme gerektirebileceğini dile getirerek, bu konuda TBMM’nin devreye gireceğini belirtti: