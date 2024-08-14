Kuzey Ege Otoyolu'nda, İzmir istikametinde bulunan Buruncuk Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Trafik sol şeritten akıyor

Çalışmalar kapsamında, tünelin sağ ve orta şeritleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu nedenle trafik akışı, sol şeritten sağlanıyor.

Tamamlanma saati belirlendi

Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, bakım çalışmasının saat 14:00’de tamamlanması planlanıyor.

Alternatif güzergah önerisi

Yol kullanıcılarının, bu süre zarfında alternatif güzergahları değerlendirmeleri veya tünelden geçerken dikkatli olmaları önem arz ediyor.