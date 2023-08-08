Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Şukri, Cumhurbaşkanı Said tarafından kabul edildi.

Görüşmede başta Sudan ve Libya'daki durumlar olmak üzere Filistin meselesi ve yasa dışı göç dahil iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli ortak bölgesel meseleler değerlendirildi.

İki ülke ilişkilerinin son yıllarda arttığına değinen Şukri, Kays Said'in Nisan 2021'de Kahire'ye yaptığı tarihi ziyaretin ilişkilere ivme kazandırdığını belirtti.

Şukri, görüşmede Kays Said'e, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Tunus'ta istikrarın sağlanması için attığı adımlara desteğini" ifade eden yazılı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Said de iki ülke liderlerinin tüm bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş birliği içinde olduğuna dikkati çekerek, Mısır'ın, içinde bulunduğu tüm zorluklarla mücadelede Tunus'a verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün iki gün sürecek ziyareti kapsamında Tunus'a gelmiş, başkentte düzenlenen 15. Mısır-Tunus Siyasi İstişare Komitesi Toplantısı'na katılmıştı.