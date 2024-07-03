İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Türkçe kursları, Tunuslu kursiyerlerden yoğun ilgi gördü.



Enstitüden yapılan açıklamaya göre, YEE'nin yurt dışında Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini artırmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler aracılığıyla, yabancıların her geçen gün Türkiye'ye ve Türk kültürüne ilgisi daha da artıyor.

Tunus'ta 2017'de faaliyetlerine başlayan Enstitü, düzenlediği dikkati çekici kültürel faaliyetlerle Türkiye'nin kültürel iklimini Tunus'a taşımaya ve Tunus'ta Türk kültürüne duyulan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

Tunuslular, Türkiye'yi ziyaret etmek ve Türkiye'de eğitim almak başta olmak üzere çeşitli sebeplerle Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Yunus Emre Enstitüsü Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, kursiyerlerin büyük bir kısmının Tunuslu lise ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

Çevik, "Kursiyerlerimizin Türkçe öğrenme sebepleri arasında ilk sıralarda, Türk dizilerinde tanık oldukları Türkiye'nin farklı şehirlerinin eşsiz manzaraları ve gastronomi zenginliklerine duydukları ilgi bulunuyor. Enstitü olarak biz de Tunusluların dikkatini çeken gastronomi, el sanatları, müzik başta olmak üzere çeşitli kültürel unsurlara dair etkinlikler düzenleyerek Türkiye'nin kültürel iklimini Tunus'a taşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "En büyük hayalim Türkiye'yi keşfetmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunuslu kursiyerlerinden Eya Yengui, Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi ve doğasıyla büyüleyici bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkenin dört bir yanında zengin kültürel miraslar ve doğal güzellikler var. Bana göre, İstanbul'daki tarihi yapılar, Kapadokya'daki Peribacaları ve Ege Bölgesi'nin huzurlu kıyıları Türkiye'yi özel kılıyor. En büyük hayalim Türkiye'yi keşfetmek ve Türkiye'de yaşamak." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kursiyer Emna Akef ise Türkiye ve Tunus kültürlerinin birbirine benzediğini, bu nedenle Türkçe öğrenirken kendisini yabancı gibi hissetmediğini kaydetti.

Türkçe öğrenirken Türkiye'yi ziyaret etmeye dair hayaller kurmaya başladığını aktaran Akef, Türkiye denildiğinde aklına etkileyici doğal güzelliklerin geldiğini belirtti.

- "İstanbul, mükemmel bir şehir"

Daha önce İstanbul'u ziyaret etme fırsatı yakaladığını aktaran kursiyerlerden Fatma Meddeb de, "İstanbul, mükemmel bir şehir. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirlerini de ziyaret etmeyi çok istiyorum. Türkiye'de kültürel bağlamda en çok dikkatimi çeken şeyler tarihi yerleri, müziği ve mutfak kültürü oldu. Türk mutfağına dair deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki nasıl bir damak zevkiniz olursa olsun Türk mutfağından size hitap eden lezzetleri bulacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirten Radhia Habibi ise İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Bursa'ya gitme imkanı bulduğunu ve yeniden Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi. Habibi, Türk tarihiyle ilgili belgeleri okuyabilmek için de Türkçe seviyesini ilerletmek istediğini de vurguladı.