TUNUS (AA) - Tunus’ta, Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Tunus’ta yer alan Menzeh Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törene, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Tunus Koordinatörü Ali Arıkmert, Türk büyükelçiliği çalışanları, Türk kurum temsilcileri, Tunus’ta Türkçe eğitimi veren MEB öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

İki ülkenin istiklal marşıyla başlayan törende, Büyükelçi Demircan açılış konuşması yaptı.

Törende konuşan Tunus Uluslararası Maarif Okulları Müdürü İbrahim Yurduseven, “Mezuniyetiniz, bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu yolda yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Okulumuz, mezunlarımızla iletişimini sürdürmek ve sizlerin başarılarını takip etmek için bir mezunlar derneği kurmayı planlıyor. Bu dernek aracılığıyla sizlerle bağımızı koparmayacak, başarılarınızla gururlanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencileri ve velilerini kutlayan Yurduseven, TMV okullarından mezun olan öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ardından edinecekleri bilgi ve tecrübeyle hem ülkelerine hem de dünyanın geleceğine yön vereceğini söyledi.

- “TMV okullarından mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’de okumayı tercih ediyor”

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “TMV okullarını Tunus’ta yakından takip etme fırsatı buldum. Baştan belirtmek isterim Maarif Okulları dil eğitiminde çok başarılı. Çocukları hayat uyumlu, özgüvenli ve ciddi bir eğitime tabi tutuyorlar. Bu anlamda tüm TMV teşkilatını büyükelçi ve veli olarak kutluyorum. Bugün düzenlenen törende çocukların yabancı dil hakimiyeti ve Türkçeye olan ilgilerine baktığımız zaman, dünya insanı olma noktasında çok doğru köprüler kurulduğunu gösteriyor.” dedi.

Maarif Okullarının başarılarının devamını dilediğini belirten Demircan, TMV’nin daha geniş kitlelere hitap etmesini ve bu önemli eğitim hizmetinin devam etmesini temenni ettiğini aktardı.

TMV Tunus Koordinatörü Arıkmert ise, “Tunus’ta devam eden eğitim faaliyetlerimiz kapsamında son dört yıldır lise seviyesinde mezun veriyoruz. Bu sene 18 öğrencimiz mezun oldu. TMV okullarından mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’de okumayı tercih ediyor. Okulumuzda İngilizce eğitim verildiği için mezunlarımız genelde İngilizce eğitim veren üniversiteleri tercih ediyorlar.” dedi.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.